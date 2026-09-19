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Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS купить с доставкой в Москве
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Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS

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Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS - фото 1
Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS - фото 2
Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS - фото 3
Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS - фото 4
Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Частотный диапазон
от 40 до 20000 Гц
  • Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS - фото 1
  • Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS - фото 2
  • Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS - фото 3
  • Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS - фото 4
  • Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361970
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
58
Частотный диапазон
от 40 до 20000 Гц
Чувствительность
-42 дБ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х3
Вес, кг.
1

Описание товара Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS

Saramonic LavMicro UC — это всенаправленный петличный микрофон с тремя съёмными выходными кабелями для устройств iOS Lightning, Android Type-C и компьютеров USB Type-A. Он позволяет записывать звук на ноутбук, ПК, смартфон или планшет.

Отзывы о товаре Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
58
Частотный диапазон
от 40 до 20000 Гц
Чувствительность
-42 дБ
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic LavMicro UC — это всенаправленный петличный микрофон с тремя съёмными выходными кабелями для устройств iOS Lightning, Android Type-C и компьютеров USB Type-A. Он позволяет записывать звук на ноутбук, ПК, смартфон или планшет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Петличный микрофон Saramonic LavMicro+ DC для смартфонов на Android, iOS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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