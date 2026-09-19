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Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di купить с доставкой в Москве
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Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di

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Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di - фото 1
Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di - фото 2
Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di - фото 3
Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di - фото 4
Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Диаграмма направленности
кардиоидная
Частотный диапазон
от 75 до 20000 Гц
  • Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di - фото 1
  • Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di - фото 2
  • Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di - фото 3
  • Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di - фото 4
  • Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361993
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
80
Диаграмма направленности
кардиоидная
Частотный диапазон
от 75 до 20000 Гц
Чувствительность
-52 дБ
Питание
по USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х8
Вес, г.
500

Описание товара Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di

Динамический кардиоидный ручной микрофон с XLR-разъемом Saramonic SR-HM7 Di предназначен для устройств на iOS и компьютеров. Микрофон имеет светодиодную индикацию, динамическую кардиоидную мембрану и заключен в прочный металлический корпус.

Отзывы о товаре Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
80
Диаграмма направленности
кардиоидная
Частотный диапазон
от 75 до 20000 Гц
Чувствительность
-52 дБ
Питание
по USB
Страна производитель
Китай
Описание
Динамический кардиоидный ручной микрофон с XLR-разъемом Saramonic SR-HM7 Di предназначен для устройств на iOS и компьютеров. Микрофон имеет светодиодную индикацию, динамическую кардиоидную мембрану и заключен в прочный металлический корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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