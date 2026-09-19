Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветрозащита
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386329
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Ветрозащита для микрофона Rycote 15см Classic-Softie 19/22 (RYC033042)
Ветрозащита Rycote обеспечивает эффективную защиту от ветра и подавление шума. Rycote RYC033042 предназначена для микрофонов стандартного для TV индустрии размера имеющих длину 15 см и диаметром от 19 до 22 мм. Эффективное шумоподавление достигается за счет высоко-технологических материалов, таких как специальная акустическая пена и синтетический мех, в результате чего достигается снижение шума ветра до 25 дБ без какого-либо неблагоприятного воздействия на высокочастотный диапазон. Кроме того, пена не подвержена воздействию ультрафиолета или влаги, что придает этому продукту большую долговечность. Передовые материалы, клеи и технологии сборки-все это в совокупности делает товар чрезвычайно прочным продуктом, обеспечивающим превосходную защиту от ветра в самых суровых условиях. Мягкие ветрозащиты бывают двух видов в зависимости от используемой длинны меха, классические и короткошерстные. Короткошерстная товар, известная как накамерная, имеет плотно обрезанный темно-серый синтетический мех, предлагает более низкий профиль и более компактный дизайн, не сильно изменяя эффективность. Она также может быть установлена более близко к объективу камеры, не вызывая нежелательных теней.
Ветрозащита Rycote обеспечивает эффективную защиту от ветра и подавление шума. Rycote RYC033042 предназначена для микрофонов стандартного для TV индустрии размера имеющих длину 15 см и диаметром от 19 до 22 мм. Эффективное шумоподавление достигается за счет высоко-технологических материалов, таких как специальная акустическая пена и синтетический мех, в результате чего достигается снижение шума ветра до 25 дБ без какого-либо неблагоприятного воздействия на высокочастотный диапазон. Кроме того, пена не подвержена воздействию ультрафиолета или влаги, что придает этому продукту большую долговечность. Передовые материалы, клеи и технологии сборки-все это в совокупности делает товар чрезвычайно прочным продуктом, обеспечивающим превосходную защиту от ветра в самых суровых условиях. Мягкие ветрозащиты бывают двух видов в зависимости от используемой длинны меха, классические и короткошерстные. Короткошерстная товар, известная как накамерная, имеет плотно обрезанный темно-серый синтетический мех, предлагает более низкий профиль и более компактный дизайн, не сильно изменяя эффективность. Она также может быть установлена более близко к объективу камеры, не вызывая нежелательных теней.
Ветрозащита для микрофона Rycote 15см Classic-Softie 19/22 (RYC033042) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ветрозащита для микрофона Rycote 15см Classic-Softie 19/22 (RYC033042)