Микрофон Saramonic UwMic9 RX-XLR9
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Частотный диапазон
514-596 МГц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 253129
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
70
Комплектация
передатчик,документация, упаковка
Частотный диапазон
514-596 МГц
Чувствительность
-60 дБ
Питание
AAx2, фантомное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х13х7
Вес, кг.
1
Описание товара Микрофон Saramonic UwMic9 RX-XLR9
Двухканальный приемник для UwMic9. Двухканальный приемник для работы с двумя передатчиками одновременно. Предназначен для использования в системе UwMic9. Питание от двух батарей АА или от USB-C. Стандартный аудиовыход XLR. Металлический корпус. Легко читаемый ЖК-экран. Разъем 3.5мм для наушников
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
70
Комплектация
передатчик,документация, упаковка
Частотный диапазон
514-596 МГц
Чувствительность
-60 дБ
Питание
AAx2, фантомное
Страна производитель
Китай
Двухканальный приемник для UwMic9. Двухканальный приемник для работы с двумя передатчиками одновременно. Предназначен для использования в системе UwMic9. Питание от двух батарей АА или от USB-C. Стандартный аудиовыход XLR. Металлический корпус. Легко читаемый ЖК-экран. Разъем 3.5мм для наушников
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Микрофон Saramonic UwMic9 RX-XLR9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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