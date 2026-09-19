Крышка Flama FL-52MM для объектива 52 mm с веревочкой
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крышка для объектива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361255
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крышка для объектива
Ширина, см
5.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100
Описание товара Крышка Flama FL-52MM для объектива 52 mm с веревочкой
Универсальная крышка Flama FL предназначена для защиты фронтальной линзы объектива от попадания пыли, грязи, брызг воды, а также от механических повреждений. Фиксация пружинная. Шнурок, идущий в комплекте, позволяет привязать крышку к фотокамере. Материал: пластик.
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Универсальная крышка Flama FL предназначена для защиты фронтальной линзы объектива от попадания пыли, грязи, брызг воды, а также от механических повреждений. Фиксация пружинная. Шнурок, идущий в комплекте, позволяет привязать крышку к фотокамере. Материал: пластик.
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Крышка Flama FL-52MM для объектива 52 mm с веревочкой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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