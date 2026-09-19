Крышка Flama T30.5F для объектива 30.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крышка для объектива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361236
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100
Описание товара Крышка Flama T30.5F для объектива 30.5 mm
Простая в использовании крышка для линз объектива Flama защищает линзу от царапин, загрязнения, водных капель и отпечатков пальцев. Особый эргономичный дизайн позволяет удобно пользоваться крышкой даже в случае, когда на объектив надета бленда. Вне зависимости от строения и размеров кисти руки фотографа, крышку легко можно надевать и снимать с объектива, не испытывая дискомфорта.
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Простая в использовании крышка для линз объектива Flama защищает линзу от царапин, загрязнения, водных капель и отпечатков пальцев. Особый эргономичный дизайн позволяет удобно пользоваться крышкой даже в случае, когда на объектив надета бленда. Вне зависимости от строения и размеров кисти руки фотографа, крышку легко можно надевать и снимать с объектива, не испытывая дискомфорта.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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