Крышка Tokina для объектива AT-XM100 D, REFLEX 300MM, 55mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крышка для объектива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366565
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крышка для объектива
Ширина, см
5.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Крышка Tokina для объектива AT-XM100 D, REFLEX 300MM, 55mm
Крышка Tokina для объектива AT-XM100 D, REFLEX 300MM, 55mm позволяет надежно защитить и предохранить линзу объектива от пыли, царапин, ударов и других механических повреждений. Использование данной крышки позволят значительно сократить риск повреждения и загрязнения линзы объектива, существенно продлить срок службы и сохранить качество работы профессионального оборудования.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Крышка Tokina для объектива AT-XM100 D, REFLEX 300MM, 55mm позволяет надежно защитить и предохранить линзу объектива от пыли, царапин, ударов и других механических повреждений. Использование данной крышки позволят значительно сократить риск повреждения и загрязнения линзы объектива, существенно продлить срок службы и сохранить качество работы профессионального оборудования.
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Крышка Tokina для объектива AT-XM100 D, REFLEX 300MM, 55mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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