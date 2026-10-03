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Крышка JJC самооткрывающаяся для Finepix X-100T, X100F серебр купить с доставкой в Москве
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Крышка JJC самооткрывающаяся для Finepix X-100T, X100F серебр

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Крышка JJC самооткрывающаяся для Finepix X-100T, X100F серебр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крышка для объектива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
480 руб.  630 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 222914
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Крышка JJC самооткрывающаяся для Finepix X-100T, X100F серебр
480 руб. -24%
630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JJC
Тип товара
Крышка для объектива
Высота, см
1
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
30

Описание товара Крышка JJC самооткрывающаяся для Finepix X-100T, X100F серебр

Самооткрывающаяся крышка JJC ALC-X100S (серебристая) — это функциональный защитный аксессуар «2-в-1» для компактных фотоаппаратов Fujifilm серии X100. Устройство объединяет функции автоматической защитной крышки и мини-бленды, избавляя фотографа от необходимости постоянно снимать штатную крышку вручную и рисковать её потерей.

Отзывы о товаре Крышка JJC самооткрывающаяся для Finepix X-100T, X100F серебр




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JJC
Тип товара
Крышка для объектива
Высота, см
1
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Самооткрывающаяся крышка JJC ALC-X100S (серебристая) — это функциональный защитный аксессуар «2-в-1» для компактных фотоаппаратов Fujifilm серии X100. Устройство объединяет функции автоматической защитной крышки и мини-бленды, избавляя фотографа от необходимости постоянно снимать штатную крышку вручную и рисковать её потерей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крышка JJC самооткрывающаяся для Finepix X-100T, X100F серебр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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