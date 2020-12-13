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Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T

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Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 1
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 2
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 3
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 4
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 5
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 6
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 7
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 5
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 6
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 7
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 050 руб.  1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360341
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
15х13х11
Вес, г.
449

Описание товара Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T

Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 200T имеет рассеиваемую мощность, которая равняется 100 Вт. Устройство состоит из основания, алюминиевого радиатора, двух тепловых трубок и 120-миллиметрового осевого вентилятора, который построен на основе надежных, а также долговечных гидродинамических подшипников. Лопасти вращаются в диапазоне 900 – 1600 об/мин, благодаря чему создается качественный воздушный поток. Шум может достигать максимум 26.1 дБ. Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 200T имеет в комплекте один вентилятор с PWM-управлением регулировки скорости, что обеспечивает баланс между воздушным потоком и шумом. В комплекте предусмотрена термопаста, которая нанесена на основание кулера. Материал изготовления радиатора – алюминий, основания – медь. Вес DEEPCOOL GAMMAXX 200T составляет 361 грамм.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T

13.12.2020
Ильгиз

Достоинства:
Низкая цена, бесшумность работы, универсальность крепления (возможность крепления на различных сокетах Intel и AMD, наличие термопасты, рассеиваемая мощность 100 Вт

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Брал кулер под процессор AMD Ryzen 3 3100 с тепловыделение 65 Вт. Со своей работой кулер справляется на отлично. Температура процессора в режиме простоя не превышает 33 градусов, под нагрузкой не более 65 градусов. Советую для процессоров с тепловыделением не более 100 градусов.



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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 200T имеет рассеиваемую мощность, которая равняется 100 Вт. Устройство состоит из основания, алюминиевого радиатора, двух тепловых трубок и 120-миллиметрового осевого вентилятора, который построен на основе надежных, а также долговечных гидродинамических подшипников. Лопасти вращаются в диапазоне 900 – 1600 об/мин, благодаря чему создается качественный воздушный поток. Шум может достигать максимум 26.1 дБ. Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 200T имеет в комплекте один вентилятор с PWM-управлением регулировки скорости, что обеспечивает баланс между воздушным потоком и шумом. В комплекте предусмотрена термопаста, которая нанесена на основание кулера. Материал изготовления радиатора – алюминий, основания – медь. Вес DEEPCOOL GAMMAXX 200T составляет 361 грамм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
13.12.2020
Ильгиз

Достоинства:
Низкая цена, бесшумность работы, универсальность крепления (возможность крепления на различных сокетах Intel и AMD, наличие термопасты, рассеиваемая мощность 100 Вт

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Брал кулер под процессор AMD Ryzen 3 3100 с тепловыделение 65 Вт. Со своей работой кулер справляется на отлично. Температура процессора в режиме простоя не превышает 33 градусов, под нагрузкой не более 65 градусов. Советую для процессоров с тепловыделением не более 100 градусов.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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