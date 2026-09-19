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Корпус InWin MS04-1 (6130959) купить с доставкой в Москве
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Корпус InWin MS04-1 (6130959)

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Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 1
Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 2
Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 3
Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 4
Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 5
Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 6
Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 7
Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 8
Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 1
  • Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 2
  • Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 3
  • Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 4
  • Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 5
  • Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 6
  • Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 7
  • Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 8
  • Корпус InWin MS04-1 (6130959) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360235
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
210x230x276
Макс. высота процессорного кулера
65
Материал корпуса
пластик, сталь
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0 x 2
Расположение блока питания
верхнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
4
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
265
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х26
Вес, кг.
5.99

Описание товара Корпус InWin MS04-1 (6130959)

П-образный кожух. Количество слотов расширения: 1. Допустимая высота карт расширения: LP. Кнопки на передней/верхней панели: Power, System Reset. Индикация: HDD Activity, LAN 1 Activity, LAN 2 Activity, Power.

Отзывы о товаре Корпус InWin MS04-1 (6130959)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
210x230x276
Макс. высота процессорного кулера
65
Материал корпуса
пластик, сталь
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0 x 2
Расположение блока питания
верхнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
4
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
265
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
П-образный кожух. Количество слотов расширения: 1. Допустимая высота карт расширения: LP. Кнопки на передней/верхней панели: Power, System Reset. Индикация: HDD Activity, LAN 1 Activity, LAN 2 Activity, Power.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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