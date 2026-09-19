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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362879
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Описание товара Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W)
Корпус Fractal Design Node 804 имеет очень оригинальное исполнение – на боковой части расположено прозрачное окошко из акрила, и все, что происходит внутри собранного системного блока, можно детально рассмотреть. Вся остальная часть сделана из качественного металла. Наиболее оптимально покупать такой корпус, если хотите сделать очень мощный игровой ПК. В Fractal Design Node 804 можно установить до пяти дополнительных плат, до десяти жестких дисков размером в 3.5 и охладить весь блок при помощи очень сильной системы охлаждения – до десяти крупных вентиляторов. Производитель уже установил три вентилятора размером 120х120 мм, остальные нужно докупать самостоятельно.
Корпус Fractal Design Node 804 имеет очень оригинальное исполнение – на боковой части расположено прозрачное окошко из акрила, и все, что происходит внутри собранного системного блока, можно детально рассмотреть. Вся остальная часть сделана из качественного металла. Наиболее оптимально покупать такой корпус, если хотите сделать очень мощный игровой ПК. В Fractal Design Node 804 можно установить до пяти дополнительных плат, до десяти жестких дисков размером в 3.5 и охладить весь блок при помощи очень сильной системы охлаждения – до десяти крупных вентиляторов. Производитель уже установил три вентилятора размером 120х120 мм, остальные нужно докупать самостоятельно.
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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