Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White
Корпус MSI — это стильное и функциональное решение для сборки высокопроизводительного ПК. Его элегантный белый дизайн сочетается с прочными материалами, такими как сталь и стекло, что обеспечивает не только надежность, но и современный внешний вид. Корпус имеет размеры Midi-Tower и совместим с материнскими платами форм-факторов от mini-ITX до E-ATX, что делает его универсальным выбором для различных конфигураций. Благодаря наличию бокового окна из стекла, вы можете продемонстрировать внутренние компоненты и систему подсветки ARGB, создавая эффектное визуальное оформление. Предусмотрено место для семи слотов расширения, что позволяет гибко настраивать конфигурацию системы. Максимальная длина видеокарты составляет 360 мм, а процессорного кулера — 175 мм, что открывает широкие возможности для выбора высокопроизводительных компонентов. Корпус оснащен четырьмя встроенными 120-мм вентиляторами, обеспечивая эффективное охлаждение системы. Дополнительное удобство обеспечивает нижнее расположение блока питания. Внутренняя компоновка охватывает шесть отсеков для накопителей формата 2,5 дюйма и два отсека для 3,5-дюймовых устройств, что позволяет легко управлять хранением данных. При весе всего 10,9 кг, корпус MSI легко переносить при необходимости. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется высокофункциональным дизайном и великолепной динамической подсветкой, что делает его идеальным выбором для энтузиастов и геймеров, ценящих как производительность, так и эстетическую привлекательность.
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