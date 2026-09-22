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Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White

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Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White - фото 1
Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White - фото 2
Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White - фото 3
Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White - фото 1
  • Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White - фото 2
  • Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White - фото 3
  • Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718507
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 510 x 505 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.1, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х58х32
Вес, кг.
13.14

Описание товара Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White

Корпус MSI — это стильное и функциональное решение для сборки высокопроизводительного ПК. Его элегантный белый дизайн сочетается с прочными материалами, такими как сталь и стекло, что обеспечивает не только надежность, но и современный внешний вид. Корпус имеет размеры Midi-Tower и совместим с материнскими платами форм-факторов от mini-ITX до E-ATX, что делает его универсальным выбором для различных конфигураций. Благодаря наличию бокового окна из стекла, вы можете продемонстрировать внутренние компоненты и систему подсветки ARGB, создавая эффектное визуальное оформление. Предусмотрено место для семи слотов расширения, что позволяет гибко настраивать конфигурацию системы. Максимальная длина видеокарты составляет 360 мм, а процессорного кулера — 175 мм, что открывает широкие возможности для выбора высокопроизводительных компонентов. Корпус оснащен четырьмя встроенными 120-мм вентиляторами, обеспечивая эффективное охлаждение системы. Дополнительное удобство обеспечивает нижнее расположение блока питания. Внутренняя компоновка охватывает шесть отсеков для накопителей формата 2,5 дюйма и два отсека для 3,5-дюймовых устройств, что позволяет легко управлять хранением данных. При весе всего 10,9 кг, корпус MSI легко переносить при необходимости. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется высокофункциональным дизайном и великолепной динамической подсветкой, что делает его идеальным выбором для энтузиастов и геймеров, ценящих как производительность, так и эстетическую привлекательность.

Отзывы о товаре Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 510 x 505 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.1, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MSI — это стильное и функциональное решение для сборки высокопроизводительного ПК. Его элегантный белый дизайн сочетается с прочными материалами, такими как сталь и стекло, что обеспечивает не только надежность, но и современный внешний вид. Корпус имеет размеры Midi-Tower и совместим с материнскими платами форм-факторов от mini-ITX до E-ATX, что делает его универсальным выбором для различных конфигураций. Благодаря наличию бокового окна из стекла, вы можете продемонстрировать внутренние компоненты и систему подсветки ARGB, создавая эффектное визуальное оформление. Предусмотрено место для семи слотов расширения, что позволяет гибко настраивать конфигурацию системы. Максимальная длина видеокарты составляет 360 мм, а процессорного кулера — 175 мм, что открывает широкие возможности для выбора высокопроизводительных компонентов. Корпус оснащен четырьмя встроенными 120-мм вентиляторами, обеспечивая эффективное охлаждение системы. Дополнительное удобство обеспечивает нижнее расположение блока питания. Внутренняя компоновка охватывает шесть отсеков для накопителей формата 2,5 дюйма и два отсека для 3,5-дюймовых устройств, что позволяет легко управлять хранением данных. При весе всего 10,9 кг, корпус MSI легко переносить при необходимости. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется высокофункциональным дизайном и великолепной динамической подсветкой, что делает его идеальным выбором для энтузиастов и геймеров, ценящих как производительность, так и эстетическую привлекательность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW (306-7G21W21-W57) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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