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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718579
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Описание товара Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040)
Корпус Asus Midi-Tower – это стильное и функциональное решение для сборки современного персонального компьютера. Выполненный из высококачественной стали и закаленного стекла, он обладает прочностью и стильным внешним видом, который подчеркнет любой интерьер. Элегантный черный цвет корпуса придает ему классический и универсальный вид.
Продуманная конструкция позволяет установить видеокарту длиной до 315 мм, а также процессорный кулер высотой до 160 мм, что обеспечивает гибкость при выборе комплектующих. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает широкие возможности для сборки систем с различной производительностью.
Для обеспечения эффективного охлаждения внутри корпуса установлены два 160-мм вентилятора, которые способствуют оптимальной циркуляции воздуха и поддержанию стабильной температуры компонентов. Расположение блока питания в нижней части корпуса позволяет улучшить распределение веса и организовать пространство для кабелей, что повышает общий уровень аккуратности сборки.
Вес корпуса составляет 8,61 кг, что обеспечивает его стабильность и устойчивость на рабочем месте. Корпус Asus Midi-Tower сочетает в себе элегантный дизайн, практическую функциональность и надежность, предоставляя пользователям отличные условия для создания мощной и эстетически привлекательной системы.
Корпус Asus Midi-Tower – это стильное и функциональное решение для сборки современного персонального компьютера. Выполненный из высококачественной стали и закаленного стекла, он обладает прочностью и стильным внешним видом, который подчеркнет любой интерьер. Элегантный черный цвет корпуса придает ему классический и универсальный вид.
Продуманная конструкция позволяет установить видеокарту длиной до 315 мм, а также процессорный кулер высотой до 160 мм, что обеспечивает гибкость при выборе комплектующих. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает широкие возможности для сборки систем с различной производительностью.
Для обеспечения эффективного охлаждения внутри корпуса установлены два 160-мм вентилятора, которые способствуют оптимальной циркуляции воздуха и поддержанию стабильной температуры компонентов. Расположение блока питания в нижней части корпуса позволяет улучшить распределение веса и организовать пространство для кабелей, что повышает общий уровень аккуратности сборки.
Вес корпуса составляет 8,61 кг, что обеспечивает его стабильность и устойчивость на рабочем месте. Корпус Asus Midi-Tower сочетает в себе элегантный дизайн, практическую функциональность и надежность, предоставляя пользователям отличные условия для создания мощной и эстетически привлекательной системы.
Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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