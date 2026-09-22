Корпус Zalman P40 DS Black
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718586
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 492 x 452 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2xUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.3
Описание товара Корпус Zalman P40 DS Black
Корпус ZALMAN P40 DS подходит для сборки игрового компьютера. Дизайн в виде аквариума с прозрачными панелями из закаленного стекла открывает панорамный обзор на элементы ПК. Есть пылевой фильтр для меньшего загрязнения компонентов ПК, зазоры в корпусе для прокладки кабелей за задней стенкой, вырез для кулера. Модель дополнена программируемой ARGB-подсветкой вентилятора с управлением через ПО материнской платы и комплектного контроллера.
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Теги товара: 4 x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 492 x 452 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2xUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Корпус ZALMAN P40 DS подходит для сборки игрового компьютера. Дизайн в виде аквариума с прозрачными панелями из закаленного стекла открывает панорамный обзор на элементы ПК. Есть пылевой фильтр для меньшего загрязнения компонентов ПК, зазоры в корпусе для прокладки кабелей за задней стенкой, вырез для кулера. Модель дополнена программируемой ARGB-подсветкой вентилятора с управлением через ПО материнской платы и комплектного контроллера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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