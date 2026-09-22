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Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) купить с доставкой в Москве
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Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000)

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Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 1
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 2
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 3
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 4
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 5
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 6
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 7
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 8
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 9
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 10
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 11
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 12
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 13
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 14
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 15
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 16
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 17
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 18
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 19
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 1
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 2
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 3
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 4
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 5
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 6
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 7
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 8
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 9
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 10
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 11
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 12
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 13
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 14
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 15
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 16
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 17
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 18
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 19
  • Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718577
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
236 x 441 x 460 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм или 3 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х50х31
Вес, кг.
10.86

Описание товара Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000)

Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000)

Отзывы о товаре Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
236 x 441 x 460 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм или 3 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Asus PRIME AP202 TG ARGB Black (90DC00P0-B19000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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