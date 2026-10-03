Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07)
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635393
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 451 x 472 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
405
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
4 x 140, 3 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) х 1, 3.5 мм jack (микрофон) х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 2
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х53х31
Вес, кг.
7.6
Описание товара Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07)
Fractal Design Focus 2 Black Solid предлагает точную и прямолинейную конструкцию, которая была тщательно спроектирована для максимального использования потенциала воздушного потока. Его инновационный подход к внутренней компоновке создает поток по всему корпусу, что делает его удобным для сборки и модернизации, а также оптимизирует прямое охлаждение компонентов.
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Теги товара: Сталь, 2x 140 мм, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 451 x 472 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
405
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
4 x 140, 3 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) х 1, 3.5 мм jack (микрофон) х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 2
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX, mATX, Mini-ITX
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Fractal Design Focus 2 Black Solid предлагает точную и прямолинейную конструкцию, которая была тщательно спроектирована для максимального использования потенциала воздушного потока. Его инновационный подход к внутренней компоновке создает поток по всему корпусу, что делает его удобным для сборки и модернизации, а также оптимизирует прямое охлаждение компонентов.
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Теги товара: Сталь, 2x 140 мм, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 140 мм, С вентилятором
Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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