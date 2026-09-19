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Монитор AOC 23.8" 24B2XH Black купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 23.8" 24B2XH Black

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Монитор AOC 23.8&quot; 24B2XH Black - фото 1
Монитор AOC 23.8&quot; 24B2XH Black - фото 2
Монитор AOC 23.8&quot; 24B2XH Black - фото 3
Монитор AOC 23.8&quot; 24B2XH Black - фото 4
Монитор AOC 23.8&quot; 24B2XH Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор AOC 23.8&quot; 24B2XH Black - фото 1
  • Монитор AOC 23.8&quot; 24B2XH Black - фото 2
  • Монитор AOC 23.8&quot; 24B2XH Black - фото 3
  • Монитор AOC 23.8&quot; 24B2XH Black - фото 4
  • Монитор AOC 23.8&quot; 24B2XH Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359863
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
56х46х12
Вес, кг.
4.5

Описание товара Монитор AOC 23.8" 24B2XH Black

Тонкий и изящный 23,8-дюймовый IPS-монитор с яркими цветами, широким углом обзора и технологией для защиты глаз. 24B2XH из серии B2 использует 23,8-дюймовую IPS-панель Full HD с широкими углами обзора, точными и яркими цветами и гибкими возможностями подключения. Он обладает тонким профилем и трехсторонней безрамной панелью, позволяя удобно работать с несколькими мониторами. Попрощайтесь с усталостью глаз благодаря технологиям LowBlue и FlickerFree от AOC.

Отзывы о товаре Монитор AOC 23.8" 24B2XH Black




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Описание
Тонкий и изящный 23,8-дюймовый IPS-монитор с яркими цветами, широким углом обзора и технологией для защиты глаз. 24B2XH из серии B2 использует 23,8-дюймовую IPS-панель Full HD с широкими углами обзора, точными и яркими цветами и гибкими возможностями подключения. Он обладает тонким профилем и трехсторонней безрамной панелью, позволяя удобно работать с несколькими мониторами. Попрощайтесь с усталостью глаз благодаря технологиям LowBlue и FlickerFree от AOC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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