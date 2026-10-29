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Газонокосилка электрическая Huter ELM-1000 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка электрическая Huter ELM-1000

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Газонокосилка электрическая Huter ELM-1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 35622
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Газонокосилка электрическая Huter ELM-1000
5 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Размеры в упаковке, см
58х38х29
Вес, кг.
12.2

Описание товара Газонокосилка электрическая Huter ELM-1000

Общие характеристики
Типгазонокосилка 
Ширина скашивания32 см 
Скорость вращения ножадо 3000 об./мин 
Травосборникесть, жесткий, объем 28 л 
Функциональность
Мульчированиенет 
Высота скашивания30-60 мм 
Регулировка высоты скашиванияесть, число уровней - 3 
Выброс травыв травосборник 
Двигатель
Тип двигателяэлектрический 
Работа от аккумуляторанет 
Мощность1000 Вт 
Обороты двигателя3000 
Конструкция
Ручкаскладная с регулируемой высотой 
Материал корпусапластик 
Количество колесчетырехколесная 
Материал колесных дисковпластик 
Дополнительная информация
Комплектациятравосборник, диск/нож 



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Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая Huter ELM-1000




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Описание
Общие характеристики
Типгазонокосилка 
Ширина скашивания32 см 
Скорость вращения ножадо 3000 об./мин 
Травосборникесть, жесткий, объем 28 л 
Функциональность
Мульчированиенет 
Высота скашивания30-60 мм 
Регулировка высоты скашиванияесть, число уровней - 3 
Выброс травыв травосборник 
Двигатель
Тип двигателяэлектрический 
Работа от аккумуляторанет 
Мощность1000 Вт 
Обороты двигателя3000 
Конструкция
Ручкаскладная с регулируемой высотой 
Материал корпусапластик 
Количество колесчетырехколесная 
Материал колесных дисковпластик 
Дополнительная информация
Комплектациятравосборник, диск/нож 


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Купить Газонокосилка электрическая Huter ELM-1000 - по цене 5760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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