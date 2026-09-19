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SSD Накопитель SSD Samsung PM883 480Gb (MZ7LH480HAHQ-00005) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung PM883 480Gb (MZ7LH480HAHQ-00005)

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Накопитель SSD Samsung PM883 480Gb (MZ7LH480HAHQ-00005)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
683
Энергопотребление
3.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350794
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
683
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
130

Описание товара Накопитель SSD Samsung PM883 480Gb (MZ7LH480HAHQ-00005)

Серверный SSD накопитель Samsung PM883 [MZ7LH480HAHQ-00005] подходит для небольших офисов с ограниченным числом пользователей. Плотная структура ячеек 3D NAND обеспечивает объем памяти 480 ГБ при компактном форм-факторе 2.5”. Подключение через SATA III облегчает установку и настройку накопителя. Samsung PM883 выполняет чтение и запись со скоростью 520-550 Мбайт/сек, сохраняя стабильность при любом объеме свободной памяти. SSD успешно обрабатывает большие массивы информации, быстро выполняет сложные вычисления и запускает мощные программы. Ресурс перезаписи 683 ТБ позволяет ежедневно обновлять 130% от емкости без торможения и сбоев в работе накопителя.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM883 480Gb (MZ7LH480HAHQ-00005)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
683
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.6
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD накопитель Samsung PM883 [MZ7LH480HAHQ-00005] подходит для небольших офисов с ограниченным числом пользователей. Плотная структура ячеек 3D NAND обеспечивает объем памяти 480 ГБ при компактном форм-факторе 2.5”. Подключение через SATA III облегчает установку и настройку накопителя. Samsung PM883 выполняет чтение и запись со скоростью 520-550 Мбайт/сек, сохраняя стабильность при любом объеме свободной памяти. SSD успешно обрабатывает большие массивы информации, быстро выполняет сложные вычисления и запускает мощные программы. Ресурс перезаписи 683 ТБ позволяет ежедневно обновлять 130% от емкости без торможения и сбоев в работе накопителя.


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