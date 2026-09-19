Накопитель SSD Samsung PM883 480Gb (MZ7LH480HAHQ-00005)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung PM883 480Gb (MZ7LH480HAHQ-00005)
Серверный SSD накопитель Samsung PM883 [MZ7LH480HAHQ-00005] подходит для небольших офисов с ограниченным числом пользователей. Плотная структура ячеек 3D NAND обеспечивает объем памяти 480 ГБ при компактном форм-факторе 2.5”. Подключение через SATA III облегчает установку и настройку накопителя. Samsung PM883 выполняет чтение и запись со скоростью 520-550 Мбайт/сек, сохраняя стабильность при любом объеме свободной памяти. SSD успешно обрабатывает большие массивы информации, быстро выполняет сложные вычисления и запускает мощные программы. Ресурс перезаписи 683 ТБ позволяет ежедневно обновлять 130% от емкости без торможения и сбоев в работе накопителя.
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