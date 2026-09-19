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Секатор Palisad 60536 купить с доставкой в Москве
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Секатор Palisad 60536

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Секатор Palisad 60536 - фото 1
Секатор Palisad 60536 - фото 2
Секатор Palisad 60536 - фото 3
Секатор Palisad 60536 - фото 4
Секатор Palisad 60536 - фото 5
Секатор Palisad 60536 - фото 6
Секатор Palisad 60536 - фото 7
Секатор Palisad 60536 - фото 8
Секатор Palisad 60536 - фото 9
Секатор Palisad 60536 - фото 10
Секатор Palisad 60536 - фото 11
Секатор Palisad 60536 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
нет
  • Секатор Palisad 60536 - фото 1
  • Секатор Palisad 60536 - фото 2
  • Секатор Palisad 60536 - фото 3
  • Секатор Palisad 60536 - фото 4
  • Секатор Palisad 60536 - фото 5
  • Секатор Palisad 60536 - фото 6
  • Секатор Palisad 60536 - фото 7
  • Секатор Palisad 60536 - фото 8
  • Секатор Palisad 60536 - фото 9
  • Секатор Palisad 60536 - фото 10
  • Секатор Palisad 60536 - фото 11
  • Секатор Palisad 60536 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349396
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
секатор, упаковка
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик, сталь
Фиксатор
да
Храповый механизм
нет
Толщина реза мягкой древесины, мм
15
Толщина реза твердой древесины, мм
15
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200x130x25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х3
Вес, г.
182

Описание товара Секатор Palisad 60536

Секатор 200 мм PALISAD 60536 используется для садовых работ - обрезание живых веток. Режущее лезвие из стали У8 покрыто тефлоном, что защищает его от коррозии. Двухкомпонентные рукоятки удобны в работе и обеспечивают спокойное положение инструмента в руке. Ленточная пружина возвращает секатор в исходное положение.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор Palisad 60536




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
секатор, упаковка
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик, сталь
Фиксатор
да
Храповый механизм
нет
Толщина реза мягкой древесины, мм
15
Толщина реза твердой древесины, мм
15
Общая длина, мм
200
Развернуть
Габариты без упаковки
200x130x25
Страна производитель
Китай
Описание
Секатор 200 мм PALISAD 60536 используется для садовых работ - обрезание живых веток. Режущее лезвие из стали У8 покрыто тефлоном, что защищает его от коррозии. Двухкомпонентные рукоятки удобны в работе и обеспечивают спокойное положение инструмента в руке. Ленточная пружина возвращает секатор в исходное положение.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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