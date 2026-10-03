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Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 купить с доставкой в Москве
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Паяльник Stayer PROTerm 55300-100

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Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 - фото 1
Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 - фото 2
Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 - фото 3
Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 - фото 4
Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 - фото 5
Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
подставка, припой
Регулировка мощности
нет
  • Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 - фото 1
  • Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 - фото 2
  • Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 - фото 3
  • Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 - фото 4
  • Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 - фото 5
  • Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348473
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Паяльник Stayer PROTerm 55300-100
1 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
подставка, припой
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х9х4
Вес, г.
300

Описание товара Паяльник Stayer PROTerm 55300-100

Высококачественный нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры. Медное жало со специальным покрытием LongLife: качественная пайка и длительный срок службы. Заземляющий провод обеспечивает защиту от поражения электрическим током, а также способствует снятию статического заряда. Удобная и легкая двухкомпонентная рукоятка. Высококачественный припой ПОС61 (15 гр.) и складная подставка в комплекте. Применяется для монтажа электронных компонентов на печатную плату, пайки и лужения медных проводников, отпайки.



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Отзывы о товаре Паяльник Stayer PROTerm 55300-100




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
подставка, припой
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественный нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры. Медное жало со специальным покрытием LongLife: качественная пайка и длительный срок службы. Заземляющий провод обеспечивает защиту от поражения электрическим током, а также способствует снятию статического заряда. Удобная и легкая двухкомпонентная рукоятка. Высококачественный припой ПОС61 (15 гр.) и складная подставка в комплекте. Применяется для монтажа электронных компонентов на печатную плату, пайки и лужения медных проводников, отпайки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 - этот товар вы можете купить по цене 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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