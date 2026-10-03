Паяльник Stayer PROTerm 55300-100
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
подставка, припой
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
В наличии
Код товара: 348473
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1 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
подставка, припой
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х9х4
Вес, г.
300
Описание товара Паяльник Stayer PROTerm 55300-100
Высококачественный нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры. Медное жало со специальным покрытием LongLife: качественная пайка и длительный срок службы. Заземляющий провод обеспечивает защиту от поражения электрическим током, а также способствует снятию статического заряда. Удобная и легкая двухкомпонентная рукоятка. Высококачественный припой ПОС61 (15 гр.) и складная подставка в комплекте. Применяется для монтажа электронных компонентов на печатную плату, пайки и лужения медных проводников, отпайки.
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
подставка, припой
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Высококачественный нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры. Медное жало со специальным покрытием LongLife: качественная пайка и длительный срок службы. Заземляющий провод обеспечивает защиту от поражения электрическим током, а также способствует снятию статического заряда. Удобная и легкая двухкомпонентная рукоятка. Высококачественный припой ПОС61 (15 гр.) и складная подставка в комплекте. Применяется для монтажа электронных компонентов на печатную плату, пайки и лужения медных проводников, отпайки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Паяльник Stayer PROTerm 55300-100 - этот товар вы можете купить по цене 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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