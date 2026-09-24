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Газовый паяльник STAYER PS 400, 45 Вт, 1200°С, в наборе: 5 в 1, пьезоподжиг, горелка, фен, 4 жала, Professional(55505-H6) купить с доставкой в Москве
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Газовый паяльник STAYER PS 400, 45 Вт, 1200°С, в наборе: 5 в 1, пьезоподжиг, горелка, фен, 4 жала, Professional(55505-H6)

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Газовый паяльник STAYER PS 400, 45 Вт, 1200°С, в наборе: 5 в 1, пьезоподжиг, горелка, фен, 4 жала, Professional(55505-H6)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710524
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Газовый паяльник STAYER PS 400, 45 Вт, 1200°С, в наборе: 5 в 1, пьезоподжиг, горелка, фен, 4 жала, Professional(55505-H6)
1 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Регулировка мощности
нет
Макс. температура жала,°C
1200
Макс. температура пламени, °C
1200
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х2
Вес, г.
150

Описание товара Газовый паяльник STAYER PS 400, 45 Вт, 1200°С, в наборе: 5 в 1, пьезоподжиг, горелка, фен, 4 жала, Professional(55505-H6)

Паяльники Stayer — надежные и эффективные инструменты, созданные для профессиональной и бытовой пайки. Эти устройства отличаются впечатляющей максимальной температурой нагрева жала и пламени, достигающей 1200 °C, что делает их идеальными для выполнения задач, требующих высокой точности и интенсивности. Несмотря на отсутствие регулировки мощности, паяльники Stayer оснащены регулятором уровня пламени, который обеспечивает возможность точной настройки интенсивности работы, что полезно при выполнении различных видов пайки. Это делает инструмент универсальным и подходящим для широкого спектра применений — от мелких ремонтных работ до сложных технических задач. Эргономичный дизайн и продуманная конструкция обеспечивают удобство в использовании и длительный срок службы. Паяльники Stayer — это выбор профессионалов, ценящих качество и надежность в работе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Газовый паяльник STAYER PS 400, 45 Вт, 1200°С, в наборе: 5 в 1, пьезоподжиг, горелка, фен, 4 жала, Professional(55505-H6)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Регулировка мощности
нет
Макс. температура жала,°C
1200
Макс. температура пламени, °C
1200
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльники Stayer — надежные и эффективные инструменты, созданные для профессиональной и бытовой пайки. Эти устройства отличаются впечатляющей максимальной температурой нагрева жала и пламени, достигающей 1200 °C, что делает их идеальными для выполнения задач, требующих высокой точности и интенсивности. Несмотря на отсутствие регулировки мощности, паяльники Stayer оснащены регулятором уровня пламени, который обеспечивает возможность точной настройки интенсивности работы, что полезно при выполнении различных видов пайки. Это делает инструмент универсальным и подходящим для широкого спектра применений — от мелких ремонтных работ до сложных технических задач. Эргономичный дизайн и продуманная конструкция обеспечивают удобство в использовании и длительный срок службы. Паяльники Stayer — это выбор профессионалов, ценящих качество и надежность в работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовый паяльник STAYER PS 400, 45 Вт, 1200°С, в наборе: 5 в 1, пьезоподжиг, горелка, фен, 4 жала, Professional(55505-H6) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1090 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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