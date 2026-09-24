Горелка газовая ЗУБР АГ-11, 1300°С, автономная с пьезоподжигом (55520)
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Характеристики
Описание товара Горелка газовая ЗУБР АГ-11, 1300°С, автономная с пьезоподжигом (55520)
Паяльник Зубр — это надежный инструмент, предназначенный для профессионалов и любителей, требующих точности и эффективности в работе. Одной из ключевых особенностей данной модели является возможность регулировки мощности, что позволяет адаптировать инструмент под различные задачи и материалы, обеспечивая оптимальную производительность. Это особенно полезно при работе с деликатными электронными компонентами или плотными материалами. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1300 °C, что гарантирует быстрое и качественное выполнение работ с различными типами сплавов и материалов. Благодаря этой высокой температурной способности, паяльник способен справляться с задачами любой сложности, от мелкого ремонта до сложных конструкционных спаек. Рукоятка паяльника выполнена из прорезиненного материала, что обеспечивает надежный хват и комфортное использование даже при длительной работе. Этот эргономичный дизайн уменьшает усталость руки и снижает риск выскальзывания, повышая безопасность эксплуатации. Паяльник Зубр представляет собой идеальное сочетание производительности и удобства, делая его незаменимым инструментом для работы в мастерской или на производстве.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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