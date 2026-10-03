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Паяльник Зубр Мастер 55405-100_z01 купить с доставкой в Москве
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Паяльник Зубр Мастер 55405-100_z01

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Паяльник Зубр Мастер 55405-100_z01 - фото 1
Паяльник Зубр Мастер 55405-100_z01 - фото 2
Паяльник Зубр Мастер 55405-100_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
100
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
  • Паяльник Зубр Мастер 55405-100_z01 - фото 1
  • Паяльник Зубр Мастер 55405-100_z01 - фото 2
  • Паяльник Зубр Мастер 55405-100_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348289
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Паяльник Зубр Мастер 55405-100_z01
1 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
100
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х7х3
Вес, г.
196

Описание товара Паяльник Зубр Мастер 55405-100_z01

Электропаяльник с деревянной рукояткой и долговечным жалом клин 100Вт Зубр МАСТЕР 55405-100_z01 используется в бытовых условиях для пайки медных проводников, отпайки и лужения. Нагревательный элемент отличается высокой надежностью и позволяет разогревать жало за короткое время. Рабочий наконечник с медным сердечником имеет продолжительный рабочий ресурс. Данное изделие соответствует всем требованиям стандартов качества.



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Отзывы о товаре Паяльник Зубр Мастер 55405-100_z01




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
100
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Описание
Электропаяльник с деревянной рукояткой и долговечным жалом клин 100Вт Зубр МАСТЕР 55405-100_z01 используется в бытовых условиях для пайки медных проводников, отпайки и лужения. Нагревательный элемент отличается высокой надежностью и позволяет разогревать жало за короткое время. Рабочий наконечник с медным сердечником имеет продолжительный рабочий ресурс. Данное изделие соответствует всем требованиям стандартов качества.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Зубр Мастер 55405-100_z01 - по цене 1050 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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