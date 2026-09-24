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Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) купить с доставкой в Москве
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Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550)

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Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - фото 1
Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - фото 2
Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - фото 3
Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - фото 4
Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - фото 5
Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - фото 6
Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - фото 1
  • Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - фото 2
  • Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - фото 3
  • Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - фото 4
  • Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - фото 5
  • Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - фото 6
  • Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710538
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550)
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х11х4
Вес, г.
220

Описание товара Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550)

Паяльники Зубр представляют собой универсальные инструменты, созданные для профессионалов и любителей, которые ценят качество и надежность. Одной из ключевых характеристик этих паяльников является наличие функции регулировки мощности, что позволяет адаптировать инструмент под конкретные задачи и материалы. Максимальная температура жала и пламени составляет впечатляющие 1300 °C, что обеспечивает возможность проведения сложных паяльных работ и гарантирует высокую эффективность нагрева. Дополнительным преимуществом является наличие регулятора уровня пламени, который позволяет пользователю точно настраивать интенсивность работы устройства, обеспечивая безопасное и качественное выполнение работы в различных условиях. Паяльники Зубр идеально подходят для использования в электронике, ювелирных работах, ремонте и других областях, требующих точности и контроля. Современный дизайн и удобство в использовании делают этот инструмент отличным выбором для тех, кто ищет надежное и производительное оборудование.



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Отзывы о товаре Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльники Зубр представляют собой универсальные инструменты, созданные для профессионалов и любителей, которые ценят качество и надежность. Одной из ключевых характеристик этих паяльников является наличие функции регулировки мощности, что позволяет адаптировать инструмент под конкретные задачи и материалы. Максимальная температура жала и пламени составляет впечатляющие 1300 °C, что обеспечивает возможность проведения сложных паяльных работ и гарантирует высокую эффективность нагрева. Дополнительным преимуществом является наличие регулятора уровня пламени, который позволяет пользователю точно настраивать интенсивность работы устройства, обеспечивая безопасное и качественное выполнение работы в различных условиях. Паяльники Зубр идеально подходят для использования в электронике, ювелирных работах, ремонте и других областях, требующих точности и контроля. Современный дизайн и удобство в использовании делают этот инструмент отличным выбором для тех, кто ищет надежное и производительное оборудование.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55550) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1010 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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