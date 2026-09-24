Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 300, 1200°С, автономная с пьезоподжигом (55570)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Регулировка мощности
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
В наличии
Код товара: 710531
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 040 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Регулировка мощности
есть
Макс. температура жала,°C
1000
Макс. температура пламени, °C
1000
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х8
Вес, г.
200
Описание товара Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 300, 1200°С, автономная с пьезоподжигом (55570)
Газовая горелка STAYER MASTER с пьезоподжигом, регулировка пламени, 1000С 55570 присоединяется к пропанобутановому баллону с цанговым креплением (приобретается отдельно). Возможен выбор формы пламени.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитГорелка газовая ЗУБР ГПМ-800, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон ...
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитПаяльник Зубр Мастер 55405-100_z01
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитПаяльник Зубр Профессионал 55408_z01
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитГорелка газовая ЗУБР ГП-500 с пьезоподжигом 55552
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитГазовый паяльник STAYER PS 400, 45 Вт, 1200°С, в наборе: 5 в 1, ...
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитГорелка газовая ЗУБР АГ-11, 1300°С, автономная с пьезоподжигом (...
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитПаяльник Stayer PROTerm 55300-100
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитПаяльник Зубр Эксперт 55402-100
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитПрипой ЗУБР 55451-200-10
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитПаяльник газовый Kraftool 55504-H3
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитСтанция паяльная Rexant ZD-927 12-0159
-
В наличииЦена 1 430 руб.358 руб. в СплитНабор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к р...
Бренд
Регулировка мощности
есть
Макс. температура жала,°C
1000
Макс. температура пламени, °C
1000
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Газовая горелка STAYER MASTER с пьезоподжигом, регулировка пламени, 1000С 55570 присоединяется к пропанобутановому баллону с цанговым креплением (приобретается отдельно). Возможен выбор формы пламени.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 300, 1200°С, автономная с пьезоподжигом (55570) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1040 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 300, 1200°С, автономная с пьезоподжигом (55570)