Газонокосилка электрическая Champion EM3815
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка электрическая Champion EM3815
Газонокосилка электрическая Champion EM3815 — современная техника, предназначенная для проведения работ на участках средней площади. Конструкцией этой модели предусмотрен экологически безопасный надежный мотор, который запускается очень легко. Мотор достаточно мощный, поэтому процесс стрижки травы не будет занимать много времени и не потребует значительных усилий. При работе такая газонокосилка не шумит. Ее смело можно использовать возле жилого дома. Окружающим не будет доставлен дискомфорт. Champion EM3815 имеет интегрированную защиту кабеля от натяжения, что делает данную модель безопасной в применении. Конструкцией предусмотрены большие колеса (200/140 мм), которые обеспечивают прекрасную проходимость по любой поверхности. Такая газонокосилка характеризуется солидной маневренностью, сравнительно небольшими размерами и малым весом — все это также обеспечивает комфорт эксплуатации. С помощью этой техники можно без труда огибать клумбы, деревья, кусты и иные подобные препятствия. Можно менять высоты кошения — предусмотрена однорычажная регулировка, 6 позиций. Газонокосилка электрическая Champion EM3815 экономична в использовании. Есть вместительный травосборник, который при необходимости легко открывается и очищается. Обязательно нужно ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем. Здесь детально описаны важные моменты, которые касаются эксплуатации и технического обслуживания данной газонокосилки. Если желаете иметь ухоженный газон, непременно приобретите такую технику. Преимущества электрической газонокосилки Champion EM3815: - Имеет увеличенный рабочий ресурс. - Изготовлена с использованием материалов очень высокого качества. - На год предоставляется гарантия. - Характеризуется солидной мощностью (1600 Вт). - Скошенная трава собирается в травосборник, вместительность которого составляет 45 л. - Высоту среза можно менять в диапазоне от 20 до 70 мм. - Имеет достаточно большую ширину захвата (38 см).
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Теги товара: Электрические, Для неровных участков, Несамоходные бензиновые, Для высокой травы
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Теги товара: Электрические, Для неровных участков, Несамоходные бензиновые, Для высокой травы
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