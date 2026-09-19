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Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 купить с доставкой в Москве
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Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117

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Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 1
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 2
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 3
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 4
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 5
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 6
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 7
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 8
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 9
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 10
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 11
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 12
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 13
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 14
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 15
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 16
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 17
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 18
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 19
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 20
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 21
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 22
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 23
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 24
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 25
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 26
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 27
Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 28
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор электрический
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  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 3
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 4
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 5
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 6
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 7
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 8
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 9
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 10
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 11
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 12
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 13
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 14
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 15
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 16
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 17
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 18
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 19
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 20
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 21
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 22
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 23
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 24
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 25
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 26
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 27
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 28
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 29
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 30
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 31
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 32
  • Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
12 570 руб.  18 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345558
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Культиватор электрический
Высота, см
48
Глубина вспахивания
до 23 см
Глубина культивирования
до 23 см
Количество фрез в комплекте
6
Максимальная ширина обработки
45
Мощность электрического двигателя
1500
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
58
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х49х37
Вес, кг.
14.5

Описание товара Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117

Электрический культиватор PATRIOT ELEKTRA 1500 460302117 - отличный вариант для садоводов и владельцев небольших участков. Двигатель 1500 Вт обеспечивает большую скорость вращения фрез. Вес культиватора всего 10.5 кг. Это позволяет справится с агрегатом даже новичку. Отсутствие выхлопных газов позволяет проводить работы в закрытых парниках.

Отзывы о товаре Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Культиватор электрический
Высота, см
48
Глубина вспахивания
до 23 см
Глубина культивирования
до 23 см
Количество фрез в комплекте
6
Максимальная ширина обработки
45
Мощность электрического двигателя
1500
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
58
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический культиватор PATRIOT ELEKTRA 1500 460302117 - отличный вариант для садоводов и владельцев небольших участков. Двигатель 1500 Вт обеспечивает большую скорость вращения фрез. Вес культиватора всего 10.5 кг. Это позволяет справится с агрегатом даже новичку. Отсутствие выхлопных газов позволяет проводить работы в закрытых парниках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Культиватор Patriot Elektra 1500 460302117 - стоимость товара 12570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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