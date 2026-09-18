Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8)
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Характеристики
Тип товара
Культиваторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217763
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
63х58х46
Вес, кг.
71.8
Описание товара Культиватор Huter GMC-7.0 7л.с. (70/5/8)
Бензиновый культиватор Huter GMC-7.0 (70/5/8) с четырехтактным двигателем объемом 208 см3 предназначен для рыхления почвы и подготовки приусадебного участка к посадочному сезону. Возможность переключения между передней и задней скоростью обеспечивает равномерное культивирование без заклиниваний и рывков. На корпусе расположен специальный щиток, который защищает оператора от попадания земли.
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Бензиновый культиватор Huter GMC-7.0 (70/5/8) с четырехтактным двигателем объемом 208 см3 предназначен для рыхления почвы и подготовки приусадебного участка к посадочному сезону. Возможность переключения между передней и задней скоростью обеспечивает равномерное культивирование без заклиниваний и рывков. На корпусе расположен специальный щиток, который защищает оператора от попадания земли.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
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