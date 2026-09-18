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Мотокультиватор Huter GMC-2.8 купить с доставкой в Москве
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Мотокультиватор Huter GMC-2.8

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Мотокультиватор Huter GMC-2.8 - фото 1
Мотокультиватор Huter GMC-2.8 - фото 2
Мотокультиватор Huter GMC-2.8 - фото 3
Мотокультиватор Huter GMC-2.8 - фото 4
Мотокультиватор Huter GMC-2.8 - фото 5
Мотокультиватор Huter GMC-2.8 - фото 6
Мотокультиватор Huter GMC-2.8 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиваторы
  • Мотокультиватор Huter GMC-2.8 - фото 1
  • Мотокультиватор Huter GMC-2.8 - фото 2
  • Мотокультиватор Huter GMC-2.8 - фото 3
  • Мотокультиватор Huter GMC-2.8 - фото 4
  • Мотокультиватор Huter GMC-2.8 - фото 5
  • Мотокультиватор Huter GMC-2.8 - фото 6
  • Мотокультиватор Huter GMC-2.8 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306114
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Размеры в упаковке, см
50х43х30
Вес, кг.
12

Описание товара Мотокультиватор Huter GMC-2.8

Мотокультиватор Huter GMC-2.8предназначен для обработки почвы на приусадебном участке или небольшой ферме.

Отзывы о товаре Мотокультиватор Huter GMC-2.8




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Описание
Мотокультиватор Huter GMC-2.8предназначен для обработки почвы на приусадебном участке или небольшой ферме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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