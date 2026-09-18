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Мотокультиватор Huter GMC-6.8 купить с доставкой в Москве
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Мотокультиватор Huter GMC-6.8

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Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиваторы
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 1
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 2
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 3
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 4
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 5
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 6
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 7
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 8
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 9
  • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306089
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Размеры в упаковке, см
67х62х46
Вес, кг.
12.1

Описание товара Мотокультиватор Huter GMC-6.8

Мотокультиватор Huter GMC-6.8 предназначен для обработки почвы на приусадебном участке или небольшой ферме. Качественное рыхление и попутное удаление сорняков практически с корнями – занятие довольно трудоемкое и длительное. Мотокультиватор снабжен четырехтактным одноцилиндровым бензиновым мотором, выдающим 6,8 л.с., топливным баком на 3,6 литра бензина марки АИ-92, опорным колесом, специальным сошником для контроля глубины вспашки и набором прочных одинарных и двойных роторных фрез для обработки почвы. Специальный промежуточный редуктор позволяет агрегату двигаться и вперед, и назад.

Отзывы о товаре Мотокультиватор Huter GMC-6.8




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Описание
Мотокультиватор Huter GMC-6.8 предназначен для обработки почвы на приусадебном участке или небольшой ферме. Качественное рыхление и попутное удаление сорняков практически с корнями – занятие довольно трудоемкое и длительное. Мотокультиватор снабжен четырехтактным одноцилиндровым бензиновым мотором, выдающим 6,8 л.с., топливным баком на 3,6 литра бензина марки АИ-92, опорным колесом, специальным сошником для контроля глубины вспашки и набором прочных одинарных и двойных роторных фрез для обработки почвы. Специальный промежуточный редуктор позволяет агрегату двигаться и вперед, и назад.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотокультиватор Huter GMC-6.8 - стоимость товара 38740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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