Top.Mail.Ru
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 1
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 2
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 3
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 4
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 5
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 6
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 7
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 8
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 9
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 10
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиваторы
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 1
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 2
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 3
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 4
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 5
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 6
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 7
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 8
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 9
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 10
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
24 770 руб.  36 175 руб. 
Начислим 397 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346910
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200
24 770 руб. -32%
36 175 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
61
Глубина культивирования
330 мм
Количество фрез в комплекте
5
Максимальная ширина обработки
850
Мощность топливного двигателя
5150
Объем топливного двигателя
212 см
Объём топливного бака, л
3.6
Тип двигателя
бензиновый
Тип редуктора
цепной
Ширина, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х70х60
Вес, кг.
51.6

Описание товара Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200

Культиватор Зубр МКТ-200 снабжается бензиновым четырехтактным двигателем мощностью 5100 Вт (7 л.с.), который делает его эффективным при выполнении садово-огородных работ и позволяет применять на участках средней площади. Эта модель обеспечивает рыхление и культивацию почвы на клумбах и грядках за счет насадок-фрез, оснащенных ножами в количестве 6 шт. Она имеет цепную трансмиссию с одной передачей для движения вперед и одной задней передачей, увеличивающей маневренность культиватора при работе близ построек и заборов, в углах участка. При весе 56 кг бензиновый культиватор Зубр МКТ-200 обрабатывает за один проход полосу шириной 850 мм, при этом глубина культивации указана производителем на уровне 330 мм. Двигатель культиватора отличается экономичностью в плане расхода топлива, поэтому полностью заправленного бензобака емкостью 3.6 л ему хватит для продолжительной работы. Боковые диски, комплект крепежа, комплект фрез, набор инструментов, руководство пользователя и сошник поставляются вместе с культиватором.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С червячным редуктором


Теги товара: С цепной передачей

Отзывы о товаре Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Культиваторы
Высота, см
61
Глубина культивирования
330 мм
Количество фрез в комплекте
5
Максимальная ширина обработки
850
Мощность топливного двигателя
5150
Объем топливного двигателя
212 см
Объём топливного бака, л
3.6
Тип двигателя
бензиновый
Тип редуктора
цепной
Ширина, см
37
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Культиватор Зубр МКТ-200 снабжается бензиновым четырехтактным двигателем мощностью 5100 Вт (7 л.с.), который делает его эффективным при выполнении садово-огородных работ и позволяет применять на участках средней площади. Эта модель обеспечивает рыхление и культивацию почвы на клумбах и грядках за счет насадок-фрез, оснащенных ножами в количестве 6 шт. Она имеет цепную трансмиссию с одной передачей для движения вперед и одной задней передачей, увеличивающей маневренность культиватора при работе близ построек и заборов, в углах участка. При весе 56 кг бензиновый культиватор Зубр МКТ-200 обрабатывает за один проход полосу шириной 850 мм, при этом глубина культивации указана производителем на уровне 330 мм. Двигатель культиватора отличается экономичностью в плане расхода топлива, поэтому полностью заправленного бензобака емкостью 3.6 л ему хватит для продолжительной работы. Боковые диски, комплект крепежа, комплект фрез, набор инструментов, руководство пользователя и сошник поставляются вместе с культиватором.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С червячным редуктором


Теги товара: С цепной передачей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Культиватор бензиновый Зубр МКТ-200 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 24770 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...