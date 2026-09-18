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Культиватор Huter MK-8000В купить с доставкой в Москве
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Культиватор Huter MK-8000В

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Культиватор Huter MK-8000В - фото 1
Культиватор Huter MK-8000В - фото 2
Культиватор Huter MK-8000В - фото 3
Культиватор Huter MK-8000В - фото 4
Культиватор Huter MK-8000В - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор
  • Культиватор Huter MK-8000В - фото 1
  • Культиватор Huter MK-8000В - фото 2
  • Культиватор Huter MK-8000В - фото 3
  • Культиватор Huter MK-8000В - фото 4
  • Культиватор Huter MK-8000В - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306093
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиватор
Размеры в упаковке, см
85х75х50
Вес, кг.
88.8

Описание товара Культиватор Huter MK-8000В

Мотоблок Huter MK-8000В относится к категории специализированных мотоблоков и устройств, предназначенных для работы в сельском хозяйстве и на приусадебных участках. В основе работы мотоблока лежит метод культивации, который предполагает рыхление почвы без переворота и других процедур.

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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиватор
Описание
Мотоблок Huter MK-8000В относится к категории специализированных мотоблоков и устройств, предназначенных для работы в сельском хозяйстве и на приусадебных участках. В основе работы мотоблока лежит метод культивации, который предполагает рыхление почвы без переворота и других процедур.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Культиватор Huter MK-8000В - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 38610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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