Муфта ремонтная Gardena 18232-29
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта соединительная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%650 руб. 666 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 344282
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта соединительная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
20
Описание товара Муфта ремонтная Gardena 18232-29
Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - принадлежность для легкого ремонта шлангов диаметром 13 мм. Концы поврежденного шланга надежно фиксируются муфтой благодаря наличию усиленных затяжных гаек. При помощи муфты можно быстро восстановить систему полива.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта соединительная
Страна производитель
Китай
Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - принадлежность для легкого ремонта шлангов диаметром 13 мм. Концы поврежденного шланга надежно фиксируются муфтой благодаря наличию усиленных затяжных гаек. При помощи муфты можно быстро восстановить систему полива.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 650 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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