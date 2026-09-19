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Муфта ремонтная Gardena 18232-29 купить с доставкой в Москве
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Муфта ремонтная Gardena 18232-29

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Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - фото 1
Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - фото 2
Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - фото 3
Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта соединительная
  • Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - фото 1
  • Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - фото 2
  • Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - фото 3
  • Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
650 руб.  666 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 344282
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Характеристики

Бренд
Gardena
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта соединительная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
20

Описание товара Муфта ремонтная Gardena 18232-29

Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - принадлежность для легкого ремонта шлангов диаметром 13 мм. Концы поврежденного шланга надежно фиксируются муфтой благодаря наличию усиленных затяжных гаек. При помощи муфты можно быстро восстановить систему полива.

Отзывы о товаре Муфта ремонтная Gardena 18232-29




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Gardena
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта соединительная
Страна производитель
Китай
Описание
Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - принадлежность для легкого ремонта шлангов диаметром 13 мм. Концы поврежденного шланга надежно фиксируются муфтой благодаря наличию усиленных затяжных гаек. При помощи муфты можно быстро восстановить систему полива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 650 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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