Кольца для прицела Veber 2511 M (23626)
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Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
ласточкин хвост
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 342826
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Высота установки прицела, мм
23
Диаметр кольца, мм
25.4
Толщина кольца, мм
16.3
Масса кольца, г
34
Крепление на планку
ласточкин хвост
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
200
Описание товара Кольца для прицела Veber 2511 M (23626)
Кольца для прицела Veber 2511 M предназначены для установки оптических прицелов с посадочным диаметром 25,4 мм на оружие с верхней планкой «ласточкин хвост» 11 мм. Винты с насечкой, на головке винта прямой шлиц. Кольца изнутри проклеены тонким синтетическим материалом. Все крепежные элементы изготовлены из стали. Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.
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Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Высота установки прицела, мм
23
Диаметр кольца, мм
25.4
Толщина кольца, мм
16.3
Масса кольца, г
34
Крепление на планку
ласточкин хвост
Страна производитель
Китай
Кольца для прицела Veber 2511 M предназначены для установки оптических прицелов с посадочным диаметром 25,4 мм на оружие с верхней планкой «ласточкин хвост» 11 мм. Винты с насечкой, на головке винта прямой шлиц. Кольца изнутри проклеены тонким синтетическим материалом. Все крепежные элементы изготовлены из стали. Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Кольца для прицела Veber 2511 M (23626) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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