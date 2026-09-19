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Кольца для прицела Veber 2511 M (23626) купить с доставкой в Москве
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Кольца для прицела Veber 2511 M (23626)

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Кольца для прицела Veber 2511 M (23626) - фото 1
Кольца для прицела Veber 2511 M (23626) - фото 2
Кольца для прицела Veber 2511 M (23626) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
ласточкин хвост
  • Кольца для прицела Veber 2511 M (23626) - фото 1
  • Кольца для прицела Veber 2511 M (23626) - фото 2
  • Кольца для прицела Veber 2511 M (23626) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 342826
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Высота установки прицела, мм
23
Диаметр кольца, мм
25.4
Толщина кольца, мм
16.3
Масса кольца, г
34
Крепление на планку
ласточкин хвост
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
200

Описание товара Кольца для прицела Veber 2511 M (23626)

Кольца для прицела Veber 2511 M предназначены для установки оптических прицелов с посадочным диаметром 25,4 мм на оружие с верхней планкой «ласточкин хвост» 11 мм. Винты с насечкой, на головке винта прямой шлиц. Кольца изнутри проклеены тонким синтетическим материалом. Все крепежные элементы изготовлены из стали. Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 2511 M (23626)




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Высота установки прицела, мм
23
Диаметр кольца, мм
25.4
Толщина кольца, мм
16.3
Масса кольца, г
34
Крепление на планку
ласточкин хвост
Страна производитель
Китай
Описание
Кольца для прицела Veber 2511 M предназначены для установки оптических прицелов с посадочным диаметром 25,4 мм на оружие с верхней планкой «ласточкин хвост» 11 мм. Винты с насечкой, на головке винта прямой шлиц. Кольца изнутри проклеены тонким синтетическим материалом. Все крепежные элементы изготовлены из стали. Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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