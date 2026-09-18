Планка переходная Veber 26A DVT Weaver-"Пикатини"
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Характеристики
Тип товара
Планка
Крепление на планку
ласточкин хвост
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Высота кольца, мм
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%1 410 руб. 1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332385
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Планка
Крепление на планку
ласточкин хвост
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Высота кольца, мм
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
400
Описание товара Планка переходная Veber 26A DVT Weaver-"Пикатини"
Переходная планка Veber 26A DVT Weaver-«Пикатини» — это надежное и компактное монтажное решение, разработанное для адаптации оружия со встроенным креплением «ласточкин хвост» (11 мм) под универсальный стандарт Weaver/Picatinny.
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Бренд
Тип товара
Планка
Крепление на планку
ласточкин хвост
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Высота кольца, мм
50
Страна производитель
Китай
Переходная планка Veber 26A DVT Weaver-«Пикатини» — это надежное и компактное монтажное решение, разработанное для адаптации оружия со встроенным креплением «ласточкин хвост» (11 мм) под универсальный стандарт Weaver/Picatinny.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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