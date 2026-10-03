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Планка повышающая Veber 015 Weaver купить с доставкой в Москве
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Планка повышающая Veber 015 Weaver

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Планка повышающая Veber 015 Weaver - фото 1
Планка повышающая Veber 015 Weaver - фото 2
Планка повышающая Veber 015 Weaver - фото 3
Планка повышающая Veber 015 Weaver - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планка
Крепление на планку
Weaver
  • Планка повышающая Veber 015 Weaver - фото 1
  • Планка повышающая Veber 015 Weaver - фото 2
  • Планка повышающая Veber 015 Weaver - фото 3
  • Планка повышающая Veber 015 Weaver - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 350 руб.  1 890 руб. 

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В наличии
Код товара: 332394
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Планка повышающая Veber 015 Weaver
1 350 руб. -29%
1 890 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Планка
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х3
Вес, кг.
2.6

Описание товара Планка повышающая Veber 015 Weaver

Планка повышающая Veber 015 Weaver — это оружейный кронштейн-переходник, разработанный для увеличения высоты монтажного основания на 26 мм. Она применяется на охотничьем, пневматическом и страйкбольном оружии для адаптации прицельных линий и удобной вкладки стрелка.

Отзывы о товаре Планка повышающая Veber 015 Weaver




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Планка
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Описание
Планка повышающая Veber 015 Weaver — это оружейный кронштейн-переходник, разработанный для увеличения высоты монтажного основания на 26 мм. Она применяется на охотничьем, пневматическом и страйкбольном оружии для адаптации прицельных линий и удобной вкладки стрелка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планка повышающая Veber 015 Weaver - стоимость товара 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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