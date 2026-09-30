База Veber MNT-1513 Weaver на ствол (20740)
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Характеристики
Тип товара
База
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391605
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Характеристики
Бренд
Тип товара
База
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х6
Вес, г.
200
Описание товара База Veber MNT-1513 Weaver на ствол (20740)
Универсальная трехсторонняя база для установки на ствол, позволяет устанавливать фонарь, лазерный целеуказатель и коллиматорный прицел одновременно, при этом сохраняется возможность использования механического прицела. Материал всех крепёжных элементов — сталь. Детали моноблока изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.
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Бренд
Тип товара
База
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Страна производитель
Китай
Универсальная трехсторонняя база для установки на ствол, позволяет устанавливать фонарь, лазерный целеуказатель и коллиматорный прицел одновременно, при этом сохраняется возможность использования механического прицела. Материал всех крепёжных элементов — сталь. Детали моноблока изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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