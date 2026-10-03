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База Veber Weaver MNT-K4728 верхняя купить с доставкой в Москве
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База Veber Weaver MNT-K4728 верхняя

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База Veber Weaver MNT-K4728 верхняя - фото 1
База Veber Weaver MNT-K4728 верхняя - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
База
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
  • База Veber Weaver MNT-K4728 верхняя - фото 1
  • База Veber Weaver MNT-K4728 верхняя - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

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4 670 руб. 

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В наличии
Код товара: 332427
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База Veber Weaver MNT-K4728 верхняя
5 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
База
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х6х3
Вес, г.
100

Описание товара База Veber Weaver MNT-K4728 верхняя

База Veber Weaver MNT-K4728 предназначена для установки на крышку ствольной коробки оружия на базе АК, охотничьих карабинов СКС, «сайга», «вепрь», «тигр» и т. д. На планку Weaver/Picatinny могут устанавливаться коллиматорные и оптические прицелы, фонари и длругие приспособления. База Veber Weaver MNT-K4728 представляет собой планку Weaver, которая одним краем крепится вместо целика АК, а другим краем прикрепляется к прикладу винтом. Установка базы не требует дополнительных сверлений или модификаций оружия. В комплект входит собственный целик, поэтому сохраняется возможность стрельбы с открытым прицелом. Установленный на базе целик быстро приводится в готовность и при необходимости складывается. Планка Weaver/Picatinny имеет длину 230 мм (19 слотов). Вес базы – 135 г. Кронштейн изготовлен на современном высокоточном металлорежущем CNC оборудовании из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6 с матовым черным анодированием. Материал всех крепежных элементов — сталь. Количество посадочных слотов планки Weaver 19 Длина планки Weaver, мм 230 Длина кронштейна, мм 320 Ширина кронштейна, мм 24 Высота кронштейна, мм 50 Материал алюминий Вес, г 135 База Veber Weaver MNT-K4728 Целик Ключ-шестигранник - 2 шт

Отзывы о товаре База Veber Weaver MNT-K4728 верхняя




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
База
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Страна производитель
Китай
Описание
База Veber Weaver MNT-K4728 предназначена для установки на крышку ствольной коробки оружия на базе АК, охотничьих карабинов СКС, «сайга», «вепрь», «тигр» и т. д. На планку Weaver/Picatinny могут устанавливаться коллиматорные и оптические прицелы, фонари и длругие приспособления. База Veber Weaver MNT-K4728 представляет собой планку Weaver, которая одним краем крепится вместо целика АК, а другим краем прикрепляется к прикладу винтом. Установка базы не требует дополнительных сверлений или модификаций оружия. В комплект входит собственный целик, поэтому сохраняется возможность стрельбы с открытым прицелом. Установленный на базе целик быстро приводится в готовность и при необходимости складывается. Планка Weaver/Picatinny имеет длину 230 мм (19 слотов). Вес базы – 135 г. Кронштейн изготовлен на современном высокоточном металлорежущем CNC оборудовании из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6 с матовым черным анодированием. Материал всех крепежных элементов — сталь. Количество посадочных слотов планки Weaver 19 Длина планки Weaver, мм 230 Длина кронштейна, мм 320 Ширина кронштейна, мм 24 Высота кронштейна, мм 50 Материал алюминий Вес, г 135 База Veber Weaver MNT-K4728 Целик Ключ-шестигранник - 2 шт
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База Veber Weaver MNT-K4728 верхняя - стоимость товара 5580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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