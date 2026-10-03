База Veber Weaver MNT-K4728 верхняя
4 670 руб.
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Характеристики
Описание товара База Veber Weaver MNT-K4728 верхняя
База Veber Weaver MNT-K4728 предназначена для установки на крышку ствольной коробки оружия на базе АК, охотничьих карабинов СКС, «сайга», «вепрь», «тигр» и т. д. На планку Weaver/Picatinny могут устанавливаться коллиматорные и оптические прицелы, фонари и длругие приспособления. База Veber Weaver MNT-K4728 представляет собой планку Weaver, которая одним краем крепится вместо целика АК, а другим краем прикрепляется к прикладу винтом. Установка базы не требует дополнительных сверлений или модификаций оружия. В комплект входит собственный целик, поэтому сохраняется возможность стрельбы с открытым прицелом. Установленный на базе целик быстро приводится в готовность и при необходимости складывается. Планка Weaver/Picatinny имеет длину 230 мм (19 слотов). Вес базы – 135 г. Кронштейн изготовлен на современном высокоточном металлорежущем CNC оборудовании из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6 с матовым черным анодированием. Материал всех крепежных элементов — сталь. Количество посадочных слотов планки Weaver 19 Длина планки Weaver, мм 230 Длина кронштейна, мм 320 Ширина кронштейна, мм 24 Высота кронштейна, мм 50 Материал алюминий Вес, г 135 База Veber Weaver MNT-K4728 Целик Ключ-шестигранник - 2 шт
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