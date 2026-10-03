Кольца для прицела Veber 3421 MS
2 610 руб.
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Характеристики
Описание товара Кольца для прицела Veber 3421 MS
Крепление для прицелов Veber представляет собой надежное и прочное решение для установки оптических прицелов на огнестрельное оружие. Это крепление отличается средним типом колец, которые обеспечивают оптимальную поддержку и устойчивость прицела в различных условиях стрельбы. Каждое кольцо весят 108 граммов и имеют диаметр 34 мм, что позволяет надежно закреплять прицелы соответствующего размера. Толщина колец составляет 16 мм, что свидетельствует о прочности конструкции и возможности выдерживать значительные нагрузки. Посадочный размер в 21 мм делает это крепление универсальным и совместимым с большинством моделей оружия. Крепление на планку типа Weaver обеспечивает легкость установки и демонтажа прицела, что особенно удобно для стрелков, которым необходимо быстро адаптироваться к различным стрелковым ситуациям. Общий вес крепления составляет всего 0,255 кг, что минимизирует дополнительную нагрузку на оружие и не влияет на балансировку при стрельбе. Бренд Veber славится качеством и надежностью своих продуктов, и это крепление не является исключением. Оно станет отличным выбором для охотников и спортивных стрелков, которые ценят точность и надежность в каждой детали.
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