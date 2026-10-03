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Кольца для прицела Veber 3421 MS купить с доставкой в Москве
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Кольца для прицела Veber 3421 MS

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Кольца для прицела Veber 3421 MS - фото 1
Кольца для прицела Veber 3421 MS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Крепление на планку
Weaver
  • Кольца для прицела Veber 3421 MS - фото 1
  • Кольца для прицела Veber 3421 MS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
3 190 руб.  4 140 руб. 

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2 610 руб. 

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В наличии
Код товара: 332339
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кольца для прицела Veber 3421 MS
3 190 руб. -23%
4 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Крепление
Тип колец
средние
Высота установки прицела, мм
0
Посадочный размер, мм
21
Диаметр кольца, мм
34
Толщина кольца, мм
16
Масса кольца, г
108
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х3
Вес, г.
300

Описание товара Кольца для прицела Veber 3421 MS

Крепление для прицелов Veber представляет собой надежное и прочное решение для установки оптических прицелов на огнестрельное оружие. Это крепление отличается средним типом колец, которые обеспечивают оптимальную поддержку и устойчивость прицела в различных условиях стрельбы. Каждое кольцо весят 108 граммов и имеют диаметр 34 мм, что позволяет надежно закреплять прицелы соответствующего размера. Толщина колец составляет 16 мм, что свидетельствует о прочности конструкции и возможности выдерживать значительные нагрузки. Посадочный размер в 21 мм делает это крепление универсальным и совместимым с большинством моделей оружия. Крепление на планку типа Weaver обеспечивает легкость установки и демонтажа прицела, что особенно удобно для стрелков, которым необходимо быстро адаптироваться к различным стрелковым ситуациям. Общий вес крепления составляет всего 0,255 кг, что минимизирует дополнительную нагрузку на оружие и не влияет на балансировку при стрельбе. Бренд Veber славится качеством и надежностью своих продуктов, и это крепление не является исключением. Оно станет отличным выбором для охотников и спортивных стрелков, которые ценят точность и надежность в каждой детали.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 3421 MS




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Крепление
Тип колец
средние
Высота установки прицела, мм
0
Посадочный размер, мм
21
Диаметр кольца, мм
34
Толщина кольца, мм
16
Масса кольца, г
108
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Описание
Крепление для прицелов Veber представляет собой надежное и прочное решение для установки оптических прицелов на огнестрельное оружие. Это крепление отличается средним типом колец, которые обеспечивают оптимальную поддержку и устойчивость прицела в различных условиях стрельбы. Каждое кольцо весят 108 граммов и имеют диаметр 34 мм, что позволяет надежно закреплять прицелы соответствующего размера. Толщина колец составляет 16 мм, что свидетельствует о прочности конструкции и возможности выдерживать значительные нагрузки. Посадочный размер в 21 мм делает это крепление универсальным и совместимым с большинством моделей оружия. Крепление на планку типа Weaver обеспечивает легкость установки и демонтажа прицела, что особенно удобно для стрелков, которым необходимо быстро адаптироваться к различным стрелковым ситуациям. Общий вес крепления составляет всего 0,255 кг, что минимизирует дополнительную нагрузку на оружие и не влияет на балансировку при стрельбе. Бренд Veber славится качеством и надежностью своих продуктов, и это крепление не является исключением. Оно станет отличным выбором для охотников и спортивных стрелков, которые ценят точность и надежность в каждой детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольца для прицела Veber 3421 MS - этот товар вы можете купить по цене 3190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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