Планка переходная Veber 27A DVT Weaver-"Пикатини"
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Характеристики
Тип товара
Крепления для прицелов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%1 230 руб. 1 800 руб.
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1 070 руб.
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В наличии
Код товара: 332367
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 230 руб. -32%
1 800 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крепления для прицелов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х3
Вес, кг.
2.6
Описание товара Планка переходная Veber 27A DVT Weaver-"Пикатини"
Прочная переходная планка с основания «ласточкин хвост» на Weaver.
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Прочная переходная планка с основания «ласточкин хвост» на Weaver.
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Планка переходная Veber 27A DVT Weaver-"Пикатини" - купить по цене 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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