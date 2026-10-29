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Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838

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Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 1
Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 2
Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 3
Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 4
Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 5
Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 6
Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 7
Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 8
Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 9
Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
  • Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 1
  • Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 2
  • Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 3
  • Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 4
  • Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 5
  • Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 6
  • Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 7
  • Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 8
  • Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 9
  • Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
10 800 руб.  14 613 руб. 
Начислим 173 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 338767
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838
10 800 руб. -26%
14 613 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Вес, кг.
11

Описание товара Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838

Электрическая газонокосилка Sturm EL1838 ухаживает за придомовой территорией. Травосборник вмещает до 35 литров способствует длительной работе без остановки на опустошение. Высота скашивания регулируется от 28 до 68 мм и подходит для разных задач. Складная рукоятка экономит место при хранении.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Описание
Электрическая газонокосилка Sturm EL1838 ухаживает за придомовой территорией. Травосборник вмещает до 35 литров способствует длительной работе без остановки на опустошение. Высота скашивания регулируется от 28 до 68 мм и подходит для разных задач. Складная рукоятка экономит место при хранении.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка электрическая Sturm! EL1838 - купить по цене 10800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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