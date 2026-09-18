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Блендер погружной Bosch MS61B6170 купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Bosch MS61B6170

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Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 1
Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 2
Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 3
Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 4
Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 5
Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 6
Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 7
Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 8
Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 9
Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 10
Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 11
Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 12
Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 13
Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 14
Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 8
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 9
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 10
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 11
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 12
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 13
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 14
  • Блендер погружной Bosch MS61B6170 1000Вт черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337973
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
1.3

Описание товара Блендер погружной Bosch MS61B6170

Максимальная мощность мотора 1000 Вт для переработки даже твердых ингредиентов и для эффективной работы всех насадок. Quattro Blade технология: инновационный нож с 4 острыми лезвиями для получения идеальных результатов. Эргономичная форма рукоятки и большие удобные кнопки обеспечивают комфортное использование блендера во время приготовления любимых блюд. 12 настроек скорости плюс функция Турбо для получения идеальной консистенции для любого рецепта. Механизм щелчка: насадку легко отсоединить нажатием кнопок, чтобы почистить после использования. Погружная часть блендера изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Надежное немецкое качество от BOSCH: материал долговечный, не влияет на вкус продуктов, подходит для мытья в посудомоечной машине. Универсальный измельчитель для приготовления мясного фарша, измельчения сыра, орехов, лука и зелени. Специальный нож для колки льда в универсальном измельчителе. Венчик из нержавеющей стали, используется для взбивания яичного белка, крема из сливок и замешивания жидкого теста для блинчиков. Прозрачный мерный стакан с крышкой для хранения переработанных продуктов в холодильнике.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MS61B6170




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендеры
Описание
Максимальная мощность мотора 1000 Вт для переработки даже твердых ингредиентов и для эффективной работы всех насадок. Quattro Blade технология: инновационный нож с 4 острыми лезвиями для получения идеальных результатов. Эргономичная форма рукоятки и большие удобные кнопки обеспечивают комфортное использование блендера во время приготовления любимых блюд. 12 настроек скорости плюс функция Турбо для получения идеальной консистенции для любого рецепта. Механизм щелчка: насадку легко отсоединить нажатием кнопок, чтобы почистить после использования. Погружная часть блендера изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Надежное немецкое качество от BOSCH: материал долговечный, не влияет на вкус продуктов, подходит для мытья в посудомоечной машине. Универсальный измельчитель для приготовления мясного фарша, измельчения сыра, орехов, лука и зелени. Специальный нож для колки льда в универсальном измельчителе. Венчик из нержавеющей стали, используется для взбивания яичного белка, крема из сливок и замешивания жидкого теста для блинчиков. Прозрачный мерный стакан с крышкой для хранения переработанных продуктов в холодильнике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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