Триммер Vitek VT-2553
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
насадка, щетка, сетевой адаптер, масло, документация
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
10
Питание
от сети/от аккумулятора
Время автономной работы
45 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 337940
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
насадка, щетка, сетевой адаптер, масло, документация
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
10
Насадки
Насадка-гребень
Питание
от сети/от аккумулятора
Время автономной работы
45 мин.
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, г.
317
Описание товара Триммер Vitek VT-2553
Триммер Vitek VT-2553 для моделирования усов и бороды. Питание устройство получает от аккумулятора Ni-Mh, обеспечивающего 45 минут работы, но также вы сможете подключить триммер к сети. Vitek VT-2553 поддерживает длину стрижки до 10 мм и предусматривает 20 установок длины.
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
насадка, щетка, сетевой адаптер, масло, документация
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
10
Насадки
Насадка-гребень
Питание
от сети/от аккумулятора
Время автономной работы
45 мин.
Триммер Vitek VT-2553 для моделирования усов и бороды. Питание устройство получает от аккумулятора Ni-Mh, обеспечивающего 45 минут работы, но также вы сможете подключить триммер к сети. Vitek VT-2553 поддерживает длину стрижки до 10 мм и предусматривает 20 установок длины.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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