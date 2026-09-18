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Чайник электрический Vitek VT-7039 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Vitek VT-7039

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Чайник электрический Vitek VT-7039 - фото 1
Чайник электрический Vitek VT-7039 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Vitek VT-7039 - фото 1
  • Чайник электрический Vitek VT-7039 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337360
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
отсек для шнура
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
серебристый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
откидная защелкивающаяся крышка
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х20
Вес, кг.
1.28

Описание товара Чайник электрический Vitek VT-7039

Эргономика во всем – так можно коротко охарактеризовать чайник VITEK VT-7039 ST. Корпус из высококачественной нержавеющей стали, большое и удобное окно шкалы уровня жидкости, оптимальный объем в 1,7 л, ручка из пластика, подставка с центральным контактным элементом, обеспечивающая вращение чайника на 360 0 – словом всё, чтобы сделать процесс приготовления чая или кофе максимально простым, удобным и безопасным. И, конечно, по-настоящему стильные формы и внешний вид, а также технология внутренней подсветки Colour, чтобы вы не просто кипятили воду, но и получали эстетическое удовольствие.

Отзывы о товаре Чайник электрический Vitek VT-7039




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
отсек для шнура
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
серебристый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
откидная защелкивающаяся крышка
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономика во всем – так можно коротко охарактеризовать чайник VITEK VT-7039 ST. Корпус из высококачественной нержавеющей стали, большое и удобное окно шкалы уровня жидкости, оптимальный объем в 1,7 л, ручка из пластика, подставка с центральным контактным элементом, обеспечивающая вращение чайника на 360 0 – словом всё, чтобы сделать процесс приготовления чая или кофе максимально простым, удобным и безопасным. И, конечно, по-настоящему стильные формы и внешний вид, а также технология внутренней подсветки Colour, чтобы вы не просто кипятили воду, но и получали эстетическое удовольствие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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