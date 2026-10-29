Top.Mail.Ru
Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey - фото 1
Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey - фото 2
Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey - фото 1
  • Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey - фото 2
  • Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 959 руб. 
Начислим 396 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 337328
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey
3 959 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MYSTERY
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey

Пластиковый корпус с отделкой сталью. Закрытый дисковый стальной нагреватель. Поворотная база на 360 град. Автоматическое отключение при закипании. Защита от включения без воды и перегрева. Съемный фильтр. Шкала уровня воды с подсветкой.

Отзывы о товаре Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MYSTERY
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Пластиковый корпус с отделкой сталью. Закрытый дисковый стальной нагреватель. Поворотная база на 360 град. Автоматическое отключение при закипании. Защита от включения без воды и перегрева. Съемный фильтр. Шкала уровня воды с подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3959 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...