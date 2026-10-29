Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 959 руб.
В наличии
Код товара: 337328
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 959 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
1.5
Описание товара Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey
Пластиковый корпус с отделкой сталью. Закрытый дисковый стальной нагреватель. Поворотная база на 360 град. Автоматическое отключение при закипании. Защита от включения без воды и перегрева. Съемный фильтр. Шкала уровня воды с подсветкой.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Пластиковый корпус с отделкой сталью. Закрытый дисковый стальной нагреватель. Поворотная база на 360 град. Автоматическое отключение при закипании. Защита от включения без воды и перегрева. Съемный фильтр. Шкала уровня воды с подсветкой.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический Mystery MEK-1614 Grey - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3959 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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