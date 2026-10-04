Чайник электрический Kitfort КТ-6626
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6626
Кипячу воду и свечусь при работе! Электрический чайник Kitfort КТ-6626 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. При включении чайника загорается подсветка, которая является индикатором работы. Качество и надёжность Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали и стекла. Крышка и подставка выполнены из нержавеющей стали и пластмассы. Отметки «МАКС» и «МИН» нанесены на стеклянную часть чайника. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Лёгкий уход и пониженный шум при нагревании Нагревательный элемент у чайника скрытый и находится в донной части. Сверху он закрыт металлической пластиной из нержавеющей стали. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды. Безопасность превыше всего! Внутренняя поверхность чайника полностью состоит из металла и стекла, благодаря чему вода не соприкасается с пластиком. Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Удобство при хранении Подставка с центральным контактом даёт возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе. Мощность: 1850-2200 Вт Ёмкость: 1,7 л Материал корпуса: стекло, нержавеющая сталь Материал крышки: пластик, нержавеющая сталь Длина шнура: 0,7 м Размер устройства: 213 х 155 x 243 мм Размер упаковки: 210 х 180 х 235 мм Вес нетто: 1,0 кг Вес брутто: 1,3 кг
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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