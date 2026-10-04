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Чайник электрический Kitfort КТ-6626 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-6626

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Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 7
Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 8
Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 9
Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 10
Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 11
Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 12
Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 8
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 9
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 10
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 11
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 12
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 660697
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чайник электрический Kitfort КТ-6626
1 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х18
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6626

Кипячу воду и свечусь при работе! Электрический чайник Kitfort КТ-6626 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. При включении чайника загорается подсветка, которая является индикатором работы. Качество и надёжность Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали и стекла. Крышка и подставка выполнены из нержавеющей стали и пластмассы. Отметки «МАКС» и «МИН» нанесены на стеклянную часть чайника. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Лёгкий уход и пониженный шум при нагревании Нагревательный элемент у чайника скрытый и находится в донной части. Сверху он закрыт металлической пластиной из нержавеющей стали. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды. Безопасность превыше всего! Внутренняя поверхность чайника полностью состоит из металла и стекла, благодаря чему вода не соприкасается с пластиком. Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Удобство при хранении Подставка с центральным контактом даёт возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе. Мощность: 1850-2200 Вт Ёмкость: 1,7 л Материал корпуса: стекло, нержавеющая сталь Материал крышки: пластик, нержавеющая сталь Длина шнура: 0,7 м Размер устройства: 213 х 155 x 243 мм Размер упаковки: 210 х 180 х 235 мм Вес нетто: 1,0 кг Вес брутто: 1,3 кг

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6626




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кипячу воду и свечусь при работе! Электрический чайник Kitfort КТ-6626 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. При включении чайника загорается подсветка, которая является индикатором работы. Качество и надёжность Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали и стекла. Крышка и подставка выполнены из нержавеющей стали и пластмассы. Отметки «МАКС» и «МИН» нанесены на стеклянную часть чайника. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Лёгкий уход и пониженный шум при нагревании Нагревательный элемент у чайника скрытый и находится в донной части. Сверху он закрыт металлической пластиной из нержавеющей стали. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды. Безопасность превыше всего! Внутренняя поверхность чайника полностью состоит из металла и стекла, благодаря чему вода не соприкасается с пластиком. Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Удобство при хранении Подставка с центральным контактом даёт возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе. Мощность: 1850-2200 Вт Ёмкость: 1,7 л Материал корпуса: стекло, нержавеющая сталь Материал крышки: пластик, нержавеющая сталь Длина шнура: 0,7 м Размер устройства: 213 х 155 x 243 мм Размер упаковки: 210 х 180 х 235 мм Вес нетто: 1,0 кг Вес брутто: 1,3 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Kitfort КТ-6626 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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