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Чайник электрический Kitfort КТ-6126 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-6126

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Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 7
Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 8
Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 9
Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 8
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 9
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6126 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 520099
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.38

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6126

Мощный и вместительный чайник Kitfort КТ-6126 отлично подойдёт для тёплых встреч с семьёй и друзьями. За один раз в чайнике можно вскипятить до 1,7 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью! Чайник оснащён терморегулятором и может нагреть воду от 40 до 100 °С, с шагом в 10°С, что удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе и подогрева детского питания. Чайник также оснащён функцией поддержания температуры до 2 часов. Конструкция чайника препятствует образованию накипи, облегчает уход, значительно снижает шум при нагревании воды. В носике чайника расположен съёмный фильтр от накипи, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку. При включении чайника по периметру дна загорается подсветка, которая является индикатором работы и одновременно художественно подсвечивает воду разными цветами в зависимости от температурного режима.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6126




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный и вместительный чайник Kitfort КТ-6126 отлично подойдёт для тёплых встреч с семьёй и друзьями. За один раз в чайнике можно вскипятить до 1,7 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью! Чайник оснащён терморегулятором и может нагреть воду от 40 до 100 °С, с шагом в 10°С, что удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе и подогрева детского питания. Чайник также оснащён функцией поддержания температуры до 2 часов. Конструкция чайника препятствует образованию накипи, облегчает уход, значительно снижает шум при нагревании воды. В носике чайника расположен съёмный фильтр от накипи, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку. При включении чайника по периметру дна загорается подсветка, которая является индикатором работы и одновременно художественно подсвечивает воду разными цветами в зависимости от температурного режима.
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Доставка
Отзывы


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