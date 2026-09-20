Чайник электрический Kitfort КТ-6126
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6126
Мощный и вместительный чайник Kitfort КТ-6126 отлично подойдёт для тёплых встреч с семьёй и друзьями. За один раз в чайнике можно вскипятить до 1,7 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью! Чайник оснащён терморегулятором и может нагреть воду от 40 до 100 °С, с шагом в 10°С, что удобно при заваривании различных сортов чая, приготовлении кофе и подогрева детского питания. Чайник также оснащён функцией поддержания температуры до 2 часов. Конструкция чайника препятствует образованию накипи, облегчает уход, значительно снижает шум при нагревании воды. В носике чайника расположен съёмный фильтр от накипи, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку. При включении чайника по периметру дна загорается подсветка, которая является индикатором работы и одновременно художественно подсвечивает воду разными цветами в зависимости от температурного режима.
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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