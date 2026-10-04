Чайник электрический Kitfort КТ-6664
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
коричневый, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
В наличии
Код товара: 649822
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Загружаем...
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Загружаем...
2 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
коричневый, прозрачный
Комплектация
внутренний заварник, документация, подставка для чайника со шнуром питания
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х18
Вес, кг.
1.33
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6664
Чайник KT-6664 может не только вскипятить, но и нагреть воду до температуры 40, 70, 80 и 90°С. Возможность выбрать температуру нагрева в сочетании с встроенным фильтром позволяют заваривать любимые сорта чая прямо в чайнике.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, черные
Теги товара: 1.5 л, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.5
Цвет
коричневый, прозрачный
Комплектация
внутренний заварник, документация, подставка для чайника со шнуром питания
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Чайник KT-6664 может не только вскипятить, но и нагреть воду до температуры 40, 70, 80 и 90°С. Возможность выбрать температуру нагрева в сочетании с встроенным фильтром позволяют заваривать любимые сорта чая прямо в чайнике.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, черные
Теги товара: 1.5 л, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые, черные
Теги товара: 1.5 л, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Чайник электрический Kitfort КТ-6664 - стоимость товара 2610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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