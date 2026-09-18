Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-7101 белый 10"-26" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
окт.26
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%1 630 руб. 3 454 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325388
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100х100, 75х75
Диагональ телевизора, дюйм
окт.26
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х4
Вес, кг.
1.13
Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-7101 белый 10"-26" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-7101 белый 10"-26" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100х100, 75х75
Диагональ телевизора, дюйм
окт.26
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-7101 белый 10"-26" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-7101 белый 10"-26" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - стоимость товара 1630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-7101 белый 10"-26" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный